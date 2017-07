Udinese, al via campagna abbonamenti

UDINE, 6 LUG - Prenderà il via domani la nuova campagna abbonamenti per il campionato 2017/2018 dell'Udinese. "Vogliamo portare il maggior numero di persone allo stadio, e farlo con un gran campionato. Desideriamo che la Dacia Arena sia sempre di più lo stadio delle famiglie", ha affermato il dg Franco Collavino. La prima fase, che proseguirà fino al 22 luglio, è riservata alla prelazione sul proprio posto per i vecchi abbonati per i quali le tariffe saranno invariate. La seconda fase, dal 24 al 27 luglio, sarà riservata al cambio posto. Infine dal 28 luglio all'11 agosto si aprirà la vendita libera, con la possibilità di sottoscrivere anche l'abbonamento a 16 gare, escluse quelle contro Inter, Juventus e Milan. Il pacchetto è una novità della prossima stagione in cui sarà confermato, sempre con 16 e non più 15 gare, anche l'abbonamento family. Tra le novità "una tariffa per gli studenti universitari, con gli stessi estremi dell'abbonamento family", con 500 posti in Curva Sud.