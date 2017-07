Romelu Lukaku dall'Everton allo United

ROMA, 6 LUG - Un altro trasferimento da cifre record per la Premier League, e anche in questo caso compare il nome di Mino Raiola. Manchester United ed Everton hanno raggiunto un accordo, secondo la BBC, per il trasferimento di Romelu Lukaku all'Old Trafford per 75 milioni di sterline, circa 88 milioni di euro. L'attaccante belga dell'Everton, 24 anni, assistito dall'agente di Pogba e Donnarumma, ha segnato lo scorso anno 25 gol nel campionato inglese e compie ora il percorso inverso rispetto a Wayne Rooney, che ieri ha annunciato il suo ritorno all'Everton dallo United. Lukaku era sbarcato in Premier nel 2011, proveniente dall'Anderlecht, ma il Chelsea guidato da Mourinho l'aveva ceduto all'Everton nel 2014 per 28 milioni di sterline. Ora e' stato lo stesso allenatore portoghese a chiedere allo United di acquistarlo, strappandolo alla concorrenza proprio del Chelsea.