Porto, Casillas prolunga di un anno

ROMA, 6 LUG - Iker Casillas rimarrà ancora un anno nel Porto. Lo ha annunciato sul suo profilo Twitter lo stesso ex portiere del Real Madrid ponendo così fine alle voci di mercato. Secondo quanto riferiscono i media spagnoli il 36enne Casillas, arrivato in Portogallo nel 2015, era nel mirino di società come Liverpool, Psg e Olympique Marsiglia.