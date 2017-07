Inter, è il giorno del raduno

MILANO, 6 LUG - Ha varcato i cancelli di Appiano Gentile di buon'ora, impaziente di iniziare la sua avventura all'Inter: primo giorno in nerazzurro per Luciano Spalletti che oggi inizia la preparazione estiva con la sua nuova squadra. Alle 9 di mattina ha raggiunto il centro sportivo, poi alla spicciolata sono arrivati anche i giocatori convocati. Una squadra ridimensionata dalle assenze dei Nazionali, tra cui Gabriel Barbosa che l'Inter vorrebbe cedere in prestito e il capitano Mauro Icardi che raggiungerà il resto dei compagni direttamente lunedì a Riscone di Brunico. Qualche ora di test medici per i calciatori, poi riunione dello staff tecnico e pranzo tutti insieme. Nel primo pomeriggio l'Inter partirà per il ritiro di Riscone di Brunico Una ventina di tifosi si sono radunati ad Appiano per provare a strappare una foto o qualche autografo. Il bagno di folla ci sarà sabato sera in ritiro, durante la festa in cui la squadra e il tecnico si presenteranno al pubblico nerazzurro.