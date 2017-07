Conte, vacanze al mare con lo staff

ROMA, 6 LUG - Fare squadra: è la parola d'ordine di una vita, per Antonio Conte, e il tecnico italiano del Chelsea non si è smentito neanche in vacanza, nell'anno dello scudetto in Premier League. L'ex ct della nazionale ha infatti passato qualche giorno di relax in Sardegna con un nutrito gruppo di amici e compagni di lavoro. "Riuscire a condividere con il mio staff e le nostre famiglie qualche giorno di vacanza è stata un'esperienza molto bella. In Sardegna e in questo fantastico family resort, insieme abbiamo recuperato le energie fisiche e mentali necessarie per affrontare la nuova stagione", le parole di Conte sul profilo Facebook. Sulla spiaggia di Capo Boi, Conte ha trascorso la sua vacanza con la moglie Elisabetta e la figlia Vittoria, con il suo vice Angelo Alessio, il preparatore Paolo Bertelli e Chris Jones, il fratello e assistente Gianluca Conte più altri componenti lo staff tecnico del club londinese, tutti accompagnati da famiglia: in totale, quindici adulti e tredici tra bambini e adolescenti.