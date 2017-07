Roma, Perotti "ho fiducia in Monchi"

ROMA, 06 LUG - "Se temo un ridimensionamento della Roma? No, sono andati via giocatori importanti ma ancora il mercato non è chiuso. Penso che arriveranno nuovi acquisti. Se ne occupa Monchi, e secondo me sta facendo bene. Sicuramente manca ancora qualche giocatore però ho fiducia in lui, lo conosco da quasi 10 anni e so che farà una squadra molto forte. Monchi farà un bel mercato". Così l'attaccante argentino Diego Perotti nel giorno del raduno della Roma. La squadra del nuovo tecnico Di Francesco, dopo le visite mediche in corso a Villa Stuart, partirà per il ritiro di Pinzolo, il primo dopo 25 anni senza Totti. "Sarà strano non vedere più Francesco, è stato il miglior giocatore della Roma e lo sarà sicuramente per tanti anni. Sarà dura trovare un altro come lui", prima di soffermarsi sulla stagione alle porte: "Speriamo sia più positiva di quella che abbiamo fatto l'anno scorso. Sarà dura, le altre squadre si stanno componendo bene, troveremo avversarie ancora più forti, ma noi vogliamo portare a casa un trofeo".