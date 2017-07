Calcio, Germania n. 1 nel ranking Fifa

ROMA, 6 LUG - La Germania torna sul tetto del mondo del pallone dopo due anni: la nuova classifica Fifa vede infatti in testa il sorpasso della nazionale tedesca, che ha appena vinto la Confederations Cup, sul Brasile. Scala in terza posizione l'Argentina. Nel ranking Fifa-Coca Cola, la Spagna esce dalla top ten scendendo all'undicesimo posto, l'Italia resta dodicesima. Balzo in avanti del Portogallo, dall'ottavo al quarto posto, e della la Polonia, dal decimo al sesto posto. Sedici le posizioni guadagnate dalla Svezia, che entra nella top 20 (è diciottesima). Tra le curiosità, Andorra: con il suo 129/o posto ha scalato ben 57 posizioni Ecco la classifica: 1) Germania (+1); 2) Brasile (-1); 3) Argentina (-1); 4) Portogallo (+4); 5) Svizzera (+4); 6) Polonia (+4); 7) Cile (-3); 8) Colombia (-3); 9) Francia (-3); 10) Belgio (-3); 11) Spagna (-1); 12) Italia (0); 13) Inghilterra (0); 14) Perù (+1) 15) Croazia (+3).