Genoa: dalla Roma ecco Zukanovic

GENOVA, 5 LUG - Colpo a sorpresa del Genoa che ha concluso con la Roma il prestito del mancino Ervin Zukanovic, nell'ultima stagione in forza all'Atalanta. Il giocatore arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a poco più di un milione. Zukanovic, alla Roma dal 2016, in Italia ha vestito anche le maglie di Chievo e Sampdoria. Può giocare indifferentemente centrale difensivo o terzino sinistro ed ha nella potenza nei calci di punizione un'arma in più. Nessuna conferma invece su un possibile interessamento per Goldaniga del Palermo, accostato al Grifone.