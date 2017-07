Inter: Gabigol non convocato per raduno

MILANO, 5 LUG - Niente Gabriel Barbosa, al centro di trattative di mercato, perché l'Inter gli ha concesso qualche giorno di riposo in più e neppure il capitano Mauro Icardi che è stato impegnato con la nazionale e raggiungerà la squadra direttamente in ritiro: l'Inter ha annunciato i convocati per domattina ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione della nuova stagione nel primo giorno di lavoro di Luciano Spalletti. Nel pomeriggio la squadra nerazzurra partirà per il Riscone di Brunico dove resterà in ritiro fino al 16 luglio. Gabigol potrebbe essere ceduto in prestito ma lunedì dovrebbe raggiungere la squadra. Luciano Spalletti inizierà a lavorare senza Perisic, Gagliardini, Medel, Eder, Candreva, Nagatomo e D'Ambrosio, che alla spicciolata però raggiungeranno tutti l'Alto Adige. Intanto potrà conoscere tanti giovani nerazzurri e i due nuovi volti: Jens Odgaard acquistato dalla squadra danese del Lyngby e Nicolò Zaniolo arrivato dall'Entella.