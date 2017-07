Maradona in Comune per la cittadinanza

NAPOLI, 5 LUG - Diego Armando Maradona è appena giunto nel municipio di Napoli per ricevere la cittadinanza onoraria. L'appuntamento era previsto per le 20, come reso noto nel pomeriggio dal Comune, e da quell'ora è iniziata l'attesa di circa 150 persone tra assessori, consiglieri comunali, giornalisti accreditati e dipendenti-tifosi del Comune. A quanto pare l'ex pibe de oro avrebbe voluto ricevere la cittadinanza in piazza del Plebiscito e non in Comune: da qui una trattativa svoltasi dietro le quinte e conclusa ora, quando manca meno di mezz'ora all'inizio del 'Maradona show' in piazza del Plebiscito.