Maradona: 90' da festa, piazza semivuota

NAPOLI, 5 LUG - A meno di un'ora e mezza dall'inizio dello show in onore di Maradona, piazza Plebiscito è semivuota. I due-trecento tifosi in attesa prima dell'apertura dei varchi sono riusciti a conquistare l'ambito posto di fronte al palco, ma contrariamente alle attese - la capienza massima era stata fissata in 30mila spettatori per motivi di ordine pubblico, con rigorose misure di sicurezza - per ora l'afflusso del pubblico è estremamente limitato. Prosegue intanto il giallo sulla consegna della cittadinanza onoraria: il palco per la cerimonia è stato allestito nel cortile di palazzo San Giacomo, sede del municipio di Napoli, dove però Maradona non vorrebbe recarsi. Il sindaco de Magistris aveva fissato per le 20 la consegna della pergamena, e dell'argentino per ora non c'è traccia.