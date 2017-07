Entusiasmo Milan, 5mila tifosi al raduno

CARNAGO (VARESE), 5 LUG - Un caloroso abbraccio ha salutato il Milan nel giorno del raduno a Milanello. Sono circa 5mila i tifosi che hanno accolto la squadra, tra cori, striscioni ("Alla nuova società la nostra fedeltà") e un corteo della Curva Sud, che negli ultimi due anni aveva mancato l'appuntamento in contrasto con la precedente dirigenza. Un entusiasmo che, per toni e numeri, non si registrava dal 2011, dalla stagione in cui il Milan, allora allenato di Allegri, era reduce dallo scudetto, l'ultimo vinto dal club. La Curva Sud ha salutato i nuovi acquisti presenti con applausi, mentre non ci sono stati striscioni né cori per Donnarumma, il diciottenne portiere al centro di una complicata trattativa per il rinnovo del contratto, atteso a Milanello solo l'11 luglio.