Cagliari: sabato in ritiro a Pejo

CAGLIARI, 5 LUG - Ultimi giorni di vacanza per il Cagliari: sabato mattina i rossoblù si ritroveranno all'Hotel Crowne Plaza di San Donato Milanese. Saluti, pranzo e poi la partenza alla volta di Pejo (Trento), in Val di Sole, prima tappa del ritiro pre-campionato che per il secondo anno consecutivo ospiterà i rossoblù. La squadra soggiornerà in una struttura alberghiera immersa nel verde vicina al campo di allenamento che ospiterà le sedute di lavoro guidate da mister Rastelli. Il Cagliari resterà a Pejo sino al 22 luglio, poi la seconda fase della preparazione estiva si svolgerà in Sardegna, ad Aritzo (Nuoro), a partire dal 25 luglio. La prima uscita ufficiale della stagione è stata fissata per domenica 16 luglio: alle 17.30 amichevole contro la Rappresentativa Redival Val di Pejo. Mercoledì 19 nuovo appuntamento: avversario di turno il Real Vicenza (ore 17.30). Sabato 22 il Cagliari darà l'arrivederci a Pejo e sarà ospite del Brescia a Palazzolo sull'Oglio.