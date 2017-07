Atalanta: domani visite mediche Castagne

BERGAMO, 5 LUG - L'Atalanta ha ormai trovato l'erede designato di Andrea Conti, in procinto di accasarsi al Milan e bloccato finora dall'impasse delle trattative anche a causa dell' assenza di un'alternativa per Gasperini nel ruolo di esterno destro. Domattina a Bergamo sono previste le visite mediche di rito per l'esterno destro belga Timothy Castagne, essendo stato raggiunto l'accordo con il giocatore e con il Genk, squadra nella quale è cresciuto e ha sempre giocato dal 2014 a oggi. Castagne, 22 anni il prossimo 5 dicembre, nell'ultima stagione ha totalizzato 24 presenze in campionato, 5 nella coppa nazionale e 12 con 2 reti in Europa League.