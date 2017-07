Ministro Lotti in Antimafia entro luglio

ROMA, 5 LUG - La Commissione Antimafia, nell'ambito dell'inchiesta su Mafia e Sport, in corso da alcuni mesi, ha deciso di convocare il ministro dello Sport Luca Lotti. "Abbiamo deciso di sentire il ministro dello Sport, sempre nei tempi che ci eravamo fissati per la chiusura di questo filone di indagine - ha spiegato all'ANSA il coordinatore del Comitato Mafia e Sport dell'Antimafia, Marco Di Lello (Pd), al termine dell'audizione del presidente della Figc nonché commissario della Lega di A, Carlo Tavecchio - per condividere anche col Governo questo sforzo che abbiamo fatto e avendo avuto una condivisione larga e soddisfacente con tutto il mondo del calcio".