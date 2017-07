Maradona riceverà cittadinanza in Comune

NAPOLI, 5 LUG - La cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona si terrà alle ore 20 a Palazzo San Giacomo. La decisione - a quanto si apprende - è stata presa dal sindaco Luigi de Magistris. All'origine del cambiamento di programma la volontà del primo cittadino di scindere i due momenti: quello istituzionale della consegna della cittadinanza onoraria da quello della festa che si terrà successivamente in piazza Plebiscito. L'argentino stamattina ha riposato dopo la cena di ieri sera a Villa D'Angelo da cui è andato via intorno alle 23.30, dopo aver mangiato in compagnia del figlio Diego Junior. A fine serata li ha raggiunti anche Cristina Sinagra, la mamma di Diego Junior, che ha conversato con Maradona. Diego Junior è stato anche a pranzo con il padre oggi all'Hotel Vesuvio, insieme al fratello del fuoriclasse, Hugo Maradona. Diego è in compagnia di Stefano Ceci, suo amico personale e manager che proprio oggi è diventato padre e ha deciso di chiamare sua figlia Mara, Dona.