Tavecchio:Scommesse legali volute da noi

ROMA, 5 LUG - "Il Parlamento italiano ha deciso che le scommesse non sono più reato. Lo avete deciso voi, non io, perché quelle in nero erano un'enormità. E adesso ci sono tutti, furbi, furbetti, nel sistema c'è un canale difficile da controllare". Così il presidente della Figc, nonché commissario della Lega di A, Carlo Tavecchio, nell'audizione in Commissione antimafia. "Cosa facciamo noi? Quando c'è l'Uiss (Unità investigativa scommesse sportive, ndr) per le scommesse anomale, anche durante le partite le segnalazioni arrivano alla Procura federale. Io non ho prerogative di controllo al riguardo", ha aggiunto Tavecchio.