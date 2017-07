Montella: Con genitori Gigio incontro ok

MILANO, 5 LUG - "Sono andato a mangiare con la mia famiglia a Castellammare, non sono andato lì per incontrare i genitori di Gigio Donnarumma. Poi ho sentito al telefono il papà di Gigio e mi ha invitato a casa loro a bere un caffè". Vincenzo Montella racconta, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Milan, l'incontro con i genitori del portiere rossonero, un faccia a faccia che avrebbe favorito una ricucitura nei rapporti con Donnarumma. "Ho portato con me mio papà e mio nipote. Ci siamo conosciuti meglio - spiega sorridendo Montella - abbiamo parlato molto serenamente tra amici. Il caffè era veramente buono".