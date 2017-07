Montella: "Squadra ancora da completare"

MILANO, 5 LUG - "Non ho avuto nessuna difficoltà a firmare il rinnovo. Sono rimasto entusiasta del progetto ed è nato subito un feeling, che continua a crescere. Ho voluto firmare prima di andare in vacanza per non avere altre tentazioni". L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, racconta così, con un sorriso, i motivi che lo hanno spinto a firmare il prolungamento di contratto con il club rossonero. Oggi inizia la nuova stagione del Milan, una squadra cambiata molto e con sei nuovi acquisti. "Mi aspetta tanto lavoro - dice Montella, nella conferenza di presentazione - sono entusiasta di ricominciare. La squadra è ancora da completare, vanno prese ancora decisioni importanti sulle uscite. Il nostro obiettivo sarà arrivare in Champions, ci sono diverse concorrenti con cui dovremo lottare, dovremo fare meglio almeno di altre due squadre, Atalanta e Lazio, oltre all'Inter, anche se è arrivata dietro di noi in classifica".