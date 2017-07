Milan: via il responsabile comunicazione

ROMA, 5 LUG - Inizia oggi ufficialmente la nuova stagione del Milan. Tanti i volti nuovi mentre, dopo 14 anni, mancherà quello del responsabile della comunicazione sportiva Giuseppe Sapienza, che via social ha annunciato l'addio al club. Catanese, classe '71, Sapienza ha lavorato per sette stagioni nell'ufficio stampa dell'Inter, prima di trasferirsi nel 2003 negli uffici dell'altra squadra di Milano, dove nell'ultimo anno si è occupato principalmente della comunicazione legata all'allenatore Vincenzo Montella. "Dopo 14 anni e 9 trofei lascio il Milan. Un Milan diverso, sia in campo, sia fuori, da quello di Silvio Berlusconi, da me abbracciato nell'estate 2003 grazie ad Adriano Galliani", ha scritto il giornalista, ringraziando poi il club per il "tanto affetto ricambiato".