Nicola, Crotone vivrà ancora difficoltà

CARATE BRIANZA (MONZA), 04 LUG - "I complimenti per quanto fatto li divido con la società e i giocatori ma ora dobbiamo archiviare tutto. Le difficoltà che incontreremo il prossimo anno sono le stesse che abbiamo già vissuto". Davide Nicola mette in guardia il suo Crotone in vista della prossima stagione. L'impresa raggiunta solo qualche mese fa, con una salvezza insperata, non deve illudere. "Abbiamo voglia di fare il massimo ma sicuramente abbiamo limiti - dice - Il budget? E' consono alla nostra realtà ma abbiamo già dimostrato che i soldi non fanno la differenza". Davide Nicola è stato accostato a molte società in questa sessione di mercato ma il tecnico ha voluto continuare con la sua squadra: "E' sempre un piacere quando viene apprezzato il proprio lavoro. Ci sono stati dei pourparler ma la soluzione migliore è stata restare un altro anno, con grande entusiasmo e pari umiltà".