Calcio: Chape esonera tecnico

RIO DE JANEIRO, 04 LUG - Dopo un inizio scoppiettante, che l'aveva proiettata in testa alla classifica del 'Brasileirao', sembra proprio entrata in crisi la Chapecoense, la squadra 'scomparsa' dopo il tragico incidente aereo del 29 novembre scorso e ricostruita da zero. Oggi il club di Santa Catarina, nel frattempo precipitato al 15/mo posto, ha così deciso di esonerare il proprio tecnico, Vagner Mancini. La decisione è arrivata il giorno dopo il 3-3 rimediato contro il Fluminense, risultato a sua volta preceduto da tre sconfitte nelle ultime quattro partite.