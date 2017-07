Atalanta: Conti: il Milan il mio sogno

CARATE BRIANZA (MONZA), 4 LUG - "L'ultima stagione all'Atalanta mi ha cambiato la vita ma andare al Milan sarebbe un sogno che cullo sin da bambino". Andrea Conti, a margine degli Sportitalia Awards, conferma la volontà di trasferirsi al Milan e ammette tra il serio e il faceto di essere disposto "a non partire nemmeno per le vacanze per firmare il contratto" con i rossoneri. "Con l'Atalanta ho vissuto una stagione incredibile - spiega Conti - ma vestire la maglia di una big è una possibilità unica. Quando si chiude l'affare con il Milan? Non dovete chiederlo a me".