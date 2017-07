Chievo: al via la nuova stagione

VERONA, 4 LUG - Questa mattina primo atto ufficiale per la nuova stagione del Chievo. La squadra si è ritrovata in città per le consuete visite mediche e per i test fisico-atletici. Molti i volti della passata stagione ma erano presenti anche i nuovi arrivi, approdati in riva all'Adige dal Cesena: il difensore Michele Rigione, l'attaccante Luca Garritano e il centravanti Alejandro Rodriguez. Terminate queste operazioni di routine, via alla prima fase del ritiro pre-campionato. Giovedì vi sarà la presentazione ufficiale alla stampa, poi la squadra partirà alla volta di Brentonico, mentre per la seconda fase i gialloblu si sposteranno nella storica sede di San Zeno di Montagna. Fissata intanto la prima amichevole: domenica 9 luglio, il Chievo scenderà in campo contro la rappresentativa juniores del Trentino a Brentonico. Intanto la società ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo allo Standard Liegi di Paul Josè Mpoku e acquistato Gianluca Gaudino dal Bayern Monaco.