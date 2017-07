C. Uefa/E. League: Inter prima per punti

ROMA, 4 LUG - L'Inter è la squadra che ha ottenuto più punti nella storia della Coppa Uefa-Europa League, dal 1971 ad oggi: 221, ben 26 più della seconda classificata che, a sorpresa, è il Club Brugge, e 29 più della terza, il Tottenham. Lo riporta la versione italiana del sito internet dell'Uefa, sottolineando anche che nella top 10 c'è la Juventus, settima con 170 punti, mentre la Roma è quattordicesima con 152. Le altre italiane presenti, in ordine sparso, sono oltre la ventesima posizione. La classifica è stata stilata assegnando due punti per ogni vittoria e uno per ogni pareggio; a parità di punti, è stato fatto prevalere il maggior numero di vittorie. Nella classifica di tutti i tempi della Coppa dei campioni/Champions League (dal 1955), pubblicata in precedenza, a dominare è invece il Real Madrid; mentre le italiane presenti sono il Milan, quinto, la Juventus, sesta, e l'Inter, tredicesima.