Atletico prende Vitolo,lo dà al L.Palmas

ROMA, 4 LUG - E' stato pagato una bella cifra (40 mln) dall'Atletico Madrid, ma giocherà per sei mesi nel Las Palmas, club di medio cabotaggio della Liga spagnola. E' il destino che attende Vitolo, uno dei più forti giocatori spagnoli, che il club colchoneros ha acquistato dal Siviglia, ma 'parcheggiato' fino a gennaio alle Canarie, dal momento che ha il mercato in entrata bloccato per il 2017. Il club di Simeone pagherà i 40 milioni dalla clausola, permettendo al laterale di giocare con un altro club fino a gennaio. Una scelta in controtendenza rispetto a quanto fece il Barca che, col mercato bloccato, prese comunque Arda Turan e Aleix Vidal, tenendoli fermi fino a gennaio. Il ds del Las Palmas, Toni Cruz, ha confermato l'operazione: "Il presidente ha raggiunto un accordo con l'Atletico e Vitolo giocherà nel Las Palmas fino a gennaio". In pianta stabile nella Nazionale spagnola (ha segnato anche nel match contro l'Italia a Torino nelle qualificazioni mondiali), Vitolo potrà dunque giocare nella prima parte della stagione.