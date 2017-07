Tavecchio, in bocca al lupo a Rizzoli

ROMA, 4 LUG - "Auguro agli organi tecnici dell'Aia di raggiungere nuovi importanti traguardi e desidero rivolgere in particolare un caloroso in bocca al lupo a Nicola Rizzoli, che lascia l'arbitraggio per intraprendere una nuova sfida umana e professionale davvero avvincente". Questo il commento del presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio sulla nomina di Rizzoli a designatore della Serie A. Internazionale dal 2007, e terzo arbitro italiano dopo Gonella e Collina ad aver diretto (nel 2014) una finale Mondiale, Rizzoli succede a Domenico Messina in una stagione che vedrà il debutto della Var nel massimo campionato. "Sono certo che in questa nuova veste saprà guidare gli arbitri italiani verso risultati prestigiosi, soprattutto in vista della prossima introduzione del sistema Var - aggiunge Tavecchio - A Rizzoli, agli altri arbitri che quest'anno hanno concluso l'attività e all'ex designatore Messina va il mio personale ringraziamento e quello di tutta la Figc per quanto fatto in questi anni per il calcio italiano".