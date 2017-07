Maradona:sindaco,legame fra lui e Napoli

NAPOLI, 4 LUG - "Domani è un giorno speciale perché, con il conferimento della cittadinanza onoraria, creeremo un legame indissolubile, anche sul piano formale, tra il calciatore, il genio Diego Armando Maradona e la città di Napoli". Lo dice il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a 24 ore dalla festa che si terrà in piazza Plebiscito durante la quale Maradona diventerà cittadino onorario di Napoli. Da de Magistris l'invito affinchè sia una "festa di unità, perché Maradona ha avuto la capacità di unire tutti i tifosi napoletani, li ha fatti sognare e, mentre sognavano, ha trasformato quel sogno in realtà". "Nessuno mai - ha aggiunto - avrebbe pensato che si poteva vincere lo scudetto a Napoli e invece Diego, con una squadra e una società, ha trasformato quel sogno in realtà". Rispetto alle polemiche che nei giorni scorsi si sono accese in merito al compenso a Maradona da parte di alcuni sponsor, de Magistris ha sottolineato che "il Comune non spende un euro".