Arbitri: Rizzoli designatore Serie A

ROMA, 4 LUG - Ora è ufficiale: Nicola Rizzoli sarà il nuovo designatore degli arbitri di Serie A. Lo ha annunciato il presidente dell'Aia Marcello Nicchi. Rizzoli, 45 anni, prenderà il posto di Domenico Messina. In Serie B il responsabile sarà Emidio Morganti, mentre per la Can D è stato scelto Matteo Trefoloni; alla Can Pro confermato Giannoccaro e alla Cai andrà Andrea Gervasoni. Il Comitato nazionale ha poi deliberato la conferma di Alfredo Trentalange come responsabile del settore tecnico arbitrale.