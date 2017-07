Il Marsiglia annuncia Luiz Gustavo

ROMA, 4 LUG - Il Marsiglia ha annunciato l'ingaggio del brasiliano Luiz Gustavo Dias, 29 anni, dal Wolfsburg. L'ex centrocampista del Bayern Monaco era stato nel mirino di numerose squadre italiane, fra le quali Juve, Milan e Inter. In un comunicato, il club francese ha evidenziato l'"esperienza, la versatilità e la forza di carattere" di Luiz Gustavo. Il centrocampista classe 1987 ha giocato 42 partite con la Nazionale brasiliana, con la quale vinto la Confederations nel 2013, e ha partecipato al Mondiale 2014. Ha giocato per 10 anni in Germania, vestendo le maglie di Hoffenheim, Bayern Monaco (vinse la Champions nel 2013) e Wolfsburg. Il cartellino del giocatore sarebbe costato poco meno di 10 milioni: il giocatore ha firmato un contratto quadriennale.