Alaves presenta Enzo Zidane,figlio Zizou

ROMA, 4 LUG - Enzo Zidane, che ha lasciato il Real Madrid per trasferirsi nell'Alaves, firmando un contratto per tre stagioni, è stato presentato stamattina. Il club di Vitoria (Paesi Baschi) ha pubblicato sul proprio sito online un video del figlio dell'allenatore delle 'merengue' che sventola in campo la nuova maglia a strisce biancoazzarre. Enzo Zidane, classe 1995, è un trequartista che può essere anche impiegato come ala, indifferentemente se sinistra o destra. Il suo cartellino è stato valutato poco meno di 3 milioni.