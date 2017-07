Atalanta: visite mediche per Ilicic

ROMA, 4 LUG - Il nazionale sloveno Josip Ilicic è ormai un giocatore dell'Atalanta. Stamattina, poco dopo le 9, il 29enne fantasista mancino proveniente dalla Fiorentina s'è presentato a Bergamo per le visite mediche di rito e in giornata firmerà a Zingonia il contratto che lo legherà al club bergamasco per i prossimi tre anni con opzione per il quarto. I nerazzurri hanno battuto in volata la concorrenza della Sampdoria.