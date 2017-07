Milan: Calhanoglu, grazie per la fiducia

MILANO, 3 LUG - "Si divertirà e farà divertire i tifosi del Milan": così l'ad e il ds rossoneri, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, hanno presentato ufficialmente il sesto colpo di mercato dell'estate, il trequartista turco classe 1994 Hakan Calhanoglu, proveniente dal Bayer Leverkusen, che ha firmato un contratto di quattro anni. Calhanoglu è reduce da quattro mesi di squalifica per aver anni fa firmato e non onorato un contratto con il Trabzonspor. "E' stato duro per me questo ultimo periodo senza giocare - ha raccontato il turco, uno specialista nel calciare le punizioni -. Voglio ringraziare il Milan per aver credito in me e voglio dare tantissimo in cambio. Sono molto contento di poter giocare, sono in un grande club, il più importante per me: ha una grandissima storia e spero di entrare a farne parte".