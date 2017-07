Maradona: domani sera atteso a Napoli

NAPOLI, 3 LUG - L'attesa sta per finire. Diego Armando Maradona sarà da domani a Napoli per un blitz di tre giorni che culminerà con il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del sindaco de Magistris in piazza del Plebiscito, mercoledì. Oggi il conferimento è stato sancito in una delibera approvata in Giunta, in cui si spiega che Maradona la riceverà "quale pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, gratitudine, ammirazione e affetto della città di Napoli". L'arrivo di Diego è previsto per il tardo pomeriggio di domani, direttamente al ristorante dove in serata cenerà con un gruppo di sponsor, rappresentanti istituzionali e artisti invitati da Alessandro Siani, l'attore che ha organizzato l'evento con il Comune di Napoli. Il menù prevede una pizza di Enzo Coccia sulla terrazza, con dei bocconcini di mozzarella di bufala. Poi la cena con escargot, di cui Maradona è ghiotto, seppie, risotto funghi e tartufo, altro ingrediente che l'ex Pibe ama molto e gusta ogni volta che viene in Italia.