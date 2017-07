Fiorentina: giallo su audio Borja Valero

FIRENZE, 3 LUG - Il futuro di Borja Valero, tra Fiorentina e Inter, si colora di giallo. A Firenze circola sui social un audio che sembrerebbe del giocatore il quale, parlando forse con qualche tifoso manifesterebbe tutta la sua delusione per il trattamento ricevuto dal club viola e in cui, alla fine, annuncia, tra le lacrime, che andrà via da Firenze. Con la voce rotta dal pianto, dice: "Sicuramente andrò via, mi hanno rotto le palle, mi hanno fatto piangere e mi hanno tolto il sonno nelle ultime due settimane - si sente nell'audio che circola su whatsApp ma per il quale non ci sono conferme ufficiali -. Per me è difficile ed è dura, ma presto spiegherò tutto".