Calcio: Samp, Ilicic si allontana

GENOVA, 3 LUG - Si complica per la Sampdoria la strada che porta all'attaccante della Fiorentina Josip Ilicic. A un passo dall'accordo si sarebbe inserita nella trattativa anche l'Atalanta che sul piatto oltre alla partecipazione alla prossima Europa League avrebbe messo anche l'amicizia del giocatore viola con il connazionale Kurtic che milita con gli orobici. Trattativa dunque in stallo ma non ancora saltata con i blucerchiati che proveranno a chiudere l'operazione nei prossimi giorni. Intanto sul fronte uscite da segnalare l'assalto del Siviglia per Luis Muriel. L'interessamento di Everton e West Ham per l'attaccante colombiano avrebbe portato la squadra spagnola ad alzare ancora l'offerta superiore ora ai 20 milioni più bonus. La stessa Sampdoria guarda in Spagna per la difesa. Piace il difensore dello Sporting Gijon Jorge Merè, già nazionale Under 21, che ha suscitato però anche l'interesse del Barcellona.