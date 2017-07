Genoa: accordo con Fiorentina su Simeone

GENOVA, 3 LUG - Sempre più Fiorentina nel futuro di Giovanni Simeone. La società viola infatti avrebbe trovato l'accordo con il Genoa per il passaggio dell'attaccante argentino. Un'operazione da venti milioni più cinque di bonus per un giocatore pagato in totale dal Genoa poco meno di cinque. Per domani previsto l'incontro decisivo tra il procuratore del giocatore e il ds della Fiorentina Corvino. E ritorno a casa per l'attaccante cileno del Genoa Mauricio Pinilla che rescinderà il contratto con i rossoblù, valido ancora per un anno, per poi accordarsi con l'Universidad de Chile, la squadra che lo aveva lanciato.