De Laurentiis, scudetto? Prima o poi...

NAPOLI, 3 LUG - "Rassicuro i tifosi del Napoli: il più grosso investimento è la conferma di Sarri. Lo scudetto? Prima o poi dobbiamo vincerlo, meglio prima che poi. Tutti dobbiamo fare uno sforzo perché sia così, dall'allenatore ai media". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso di un forum nella sede del quotidiano Il Mattino. Parlando di calciomercato, De Laurentiis ha spiegato: "Al Napoli non manca nulla, anzi siamo in esubero. Abbiamo trattenuto tutti i big, respingendo richieste per Koulibaly, Mertens, Strinic, Jorginho. Con parecchi sacrifici, visto che soffriamo a competere con i fatturati di Juve, Inter, Milan".