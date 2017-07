Conte vuole Lukau "a qualunque prezzo"

ROMA, 3 LUG - Antonio Conte vuole Romelu Lukaku "a qualsiasi prezzo". Lo scrive oggi il 'Telegraph' secondo cui il tecnico italiano del Chelsea ha chiesto a Roman Abramovich l'attaccante per il quale l'Everton chiede 100 milioni di sterline (113,5 milioni di euro). Arrivato nel 2014 ai Toffies in cambio di 35 milioni di euro, Lukaku ha terminato la scorsa stagione come vicecapocannoniere, con 25 gol in 37 partite, e 6 assist. L'attaccante belga, ancora in vacanza, ha fatto sapere che non intende rinnovare il contratto con l'Everton e che a 24 anni ritiene che è il momento di fare il salto nella sua carriera. Altre squadre come il Manchester United, aggiunge il quotidiano britannico, hanno messo gli occhi su di lui, ma i Red Devils starebbero per chiudere per Morata, lasciando cos' campo libero ai Blues su Lukaku che Conte avrebbe voluto con sè già ai tempi della Juventus, ma allora l'affare non andò in porto. Adesso ci riprova.