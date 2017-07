Lacazette, Arsenal brucia l'Atletico

ROMA, 3 LUG - Il futuro di Alexandre Lacazette non sarà a Madrid (Atletico), ma a Londra (Arsenal). A confermare le indiscrezioni è il presidente del Lione, proprietario del cartellino dell'attaccante francese, Jean-Michel Aulas, secondo cui "il trasferimento di Lacazette all'Arsenal sarà formalizzato entro uno-due giorni. Probabilmente - ha detto - raggiungeremo un nuovo record: 50 milioni di euro per un giocatore formatosi nel nostro club". "La prima offerta da Arsenal è stata di 45 milioni, ma penso che si chiuderà a una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro. I 67 milioni di cui hanno parlato i media britannici sono invece un somma irrealistica", ha ammesso l'amministratore delegato del Lione a 'Le Progres'. Inizialmente promesso all'Atletico Madrid, che aveva raggiunto un accordo col giocatore e col club colchoneros, il trasferimento di Lacazette a Madrid è poi saltato per via dello stop imposto dal TAS al mercato al club spagnolo che potrà tesserare nuovi giocatori solo dal prossimo gennaio.