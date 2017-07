Milan: test oggi e domani, poi il raduno

ROMA, 3 LUG - Vacanze finite per quasi tutto il Milan: da oggi il tecnico Montella, il suo staff e gran parte della squadra sono a Milanello per due giorni di test atletici: oggi tocca al alcuni calciatori, fra cui De Sciglio, Lapadula, Abate e Bertolacci; domani ad un altro gruppo. I neoacquisti Musacchio, Rodriguez e Borini hanno sostenuto i test nei giorni scorsi ed hanno già iniziato ad allenarsi. Mentre Calhanoglu in mattinata ha superato le visite mediche e procederà ora con la firma del contratto. Da mercoledì, giorno fissato per il raduno, la squadra comincerà ad allenarsi al completo, con l'eccezione dei reduci dagli impegni con le Nazionali, che avranno un paio di settimane di vacanza: il portoghese André Silva e gli azzurri Locatelli, Calabria e Donnarumma, con quest'ultimo che sarà impegnato negli esami di maturità e deve ancora dare al Milan una risposta sul rinnovo del contratto. Nello staff, infine, è entrato un nuovo coordinatore sanitario, Mario Brozzi, che ha già lavorato con Montella alla Roma.