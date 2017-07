Nuovo logo Juve su francobollo scudetto

TORINO, 3 LUG - "Non è stato facile proporre per il sesto anno consecutivo qualcosa di nuovo. Forse i nostalgici potrebbero rimanere delusi per l'assenza della zebra, ma il francobollo uscito il primo luglio è stato puntuale nel presentare per primo il nuovo logo della Juventus. Anche per questo è un pezzo da collezione destinato a fare storia". Così Filippo Bolaffi, amministratore delegato Bolaffi Spa, in occasione della presentazione a Torino del francobollo che Poste Italiane dedica allo scudetto della Juventus. Appartenente alla serie tematica Lo Sport, il francobollo ha un valore di 95 centesimi ed è opera di Bolaffi. In occasione dell'emissione è previsto, da parte di Poste Italiane, un annullo speciale. La tiratura è di 2.100.000 esemplari.