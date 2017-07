Calcio: Morata ha detto sì a Mourinho

ROMA, 3 LUG - Alvaro Morata vuole il Manchester United. A scriverlo è lo spagnolo 'AS' che rivela di un colloquio che il procuratore e il padre dell'attaccante spagnolo hanno avuto con la dirigenza del Real al Bernabeu. La palla passa ora ai club, con il Real Madrid che dovrà dire se accetta l'offerta di 70 milioni arrivata dall'Old Trafford. "L'attaccante spagnolo ha già accettato le condizioni propostegli dallo United - scrive il quotidiano - ma i due club devono ancora raggiungere un accordo sul giocatore, con il Real che lo valuta 80 mln. In ogni caso - si legge ancora - i recenti vincitori della Champions League e della Liga non vorrebbero privarsi di Morata e Zinedine Zidane vorrebbe che restasse al Bernabeu anche la prossima stagione. Viceversa, Mourinho ha offerto ampie assicurazioni all'ex juventino che, se firmerà il contratto, sarà l'attaccante chiave del club.