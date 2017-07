Al via giovedì i Mondiali antirazzisti

ROMA, 3 LUG - Quattromila giovani parteciperanno alla 21/a edizione dei Mondiali antirazzisti organizzati dall'Uisp a Castelfranco Emilia (Modena) dal 6 al 9 luglio; 170 le squadre iscritte al torneo di calcio, cui si aggiungeranno le 50 a quelli di pallacanestro, pallavolo, rugby e tchoukball. Al calcio d'inizio, giovedì alle 16, sarà presente anche Ilaria Cucchi, mentre venerdì alle 16:30 ci sarà Damiano Tommasi che, con la squadra dell'Assocalciatori, affronterà l'Athletics Dildoa di Istanbul, protagonista del progetto "GoAll-Il genere oltre il limite", contro l'omofobia nello sport e per il rispetto dei generi. Sarà presente negli stand, inoltre, Adelmo Cervi, 75 anni, figlio di Aldo, uno dei fratelli fucilati dai fascisti nel '43. "Mentre l'Europa non decide su un piano straordinario per l'accoglienza dei migranti - dice Vincenzo Manco, presidente Uisp - ai Mondiali antirazzisti si fanno prove di convivenza, scambio culturale e confronto sulla forza dello sport come straordinario ed efficace strumento di mediazione".