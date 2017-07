Ferrero indagato, la Samp si dice serena

ROMA, 3 LUG - Appropriazione indebita e riciclaggio: sono i reati che la Procura di Roma contesterebbe al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, secondo quanto riportano alcuni quotidiani che a loro volta citano un'inchiesta del settimanale "L'Espresso". Il sospetto degli inquirenti è che, attraverso un giro di bonifici tra vari conti correnti privati e delle sue società cinematografiche, Ferrero abbia usato i conti della Sampdoria per comprare un appartamento della compagna e rimpinguare le casse di alcune sue imprese. La società ha replicato dicendo di non essere preoccupata "perché le certificazioni dei nostri bilanci e dei movimenti contabili sono sempre stati fatti regolarmente, come conferma l'assegnazione della licenza europea che non viene riconosciuta ai club non in regola con i conti". E sulla propria pagina Facebook, il club scrive: "In merito agli articoli apparsi nelle ultime ore sugli organi di stampa, l'Uc Sampdoria ribadisce la sua serenità e sottolinea di non essere coinvolta in alcuna inchiesta".