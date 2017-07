Di Francesco, vorrei Totti al mio fianco

ROMA, 3 LUG - "Francesco lo avremo quasi sicuramente come dirigente. Ho parlato anche di recente con lui e, al di là del ruolo che sceglierà, sarei contento di averlo vicino perché sarebbe un valore aggiunto per le sue conoscenze, oltre che per la sua personalità. È ovvio che poi l'allenatore sono io, questo è sicuro ed è alla base di tutto". Lo ha detto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, ospite del quotidiano abruzzese "Il Centro". "Aver vicino persone che conoscono meglio l'ambiente e tanti calciatori - ha aggiunto - mi aiuterebbe a trovare la chiave di lettura per tante situazioni. Io e lui, da quando non abbiamo più giocato assieme, ci siamo sentiti sempre con continuità. Non ho avuto la fortuna di poterlo allenare". Ma ora guiderà la Roma. "Esserci arrivato è motivo di grande soddisfazione - ammette - Rappresenta un po' il percorso che ho fatto da calciatore, partendo dal basso e costruendo con gli anni la carriera. Cercherò di sfruttare questa possibilità. Sono sereno e convinto che sarà una grande annata".