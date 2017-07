Roma: Di Francesco, serve creare gruppo

ROMA, 3 LUG - "Cosa manca alla Roma per fare qualcosa di importante? Pregi e difetti della piazza sono noti, si esalta e si abbatte con grande facilità. Noi invece dobbiamo essere bravi a creare un gruppo, e non parlo solo di squadra, ma anche di società e ambiente". Così l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ospite della redazione del quotidiano abruzzese 'il Centro'. "Dobbiamo dare messaggi positivi, compattarci il più possibile, poi è ovvio che dipende tantissimo dai risultati, siamo legati a questo - sottolinea - però la forza sta anche nel non abbattersi nei momenti di difficoltà. Io ho avuto la fortuna di vincere uno scudetto a Roma non essendo proprio protagonista perché venivo da un brutto infortunio, però ho vissuto quel grande gruppo. Ecco, io credo che per poter ambire a qualcosa di importante bisogna ricreare i presupposti per avere all'interno una grande coalizione e una grande forza di squadra".