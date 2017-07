Inter: il 6/8 amichevole col Villareal

MILANO, 03 LUG - Un'altra amichevole estiva per l'Inter che affronterà il Villareal il 6 agosto allo stadio 'Riviera del mare' di San Benedetto del Tronto. Lo annuncia il club nerazzurro sul proprio sito. Calcio d'inizio fissato alle 20.30 per una sfida che si va ad aggiungere ai tanti test in programma per la squadra di Spalletti. Oltre alle partite con lo Schalke 04, Lione, Bayern Monaco e Chelsea durante la tournèe in Cina e Singapore, il 12 agosto i nerazzurri affronteranno il Betis Siviglia a Lecce.