Roma: Gonalons e Karsdorp a Villa Stuart

ROMA, 3 LUG - Visite mediche completate per Maxime Gonalons, questa mattina a Villa Stuart, a Roma. Il centrocampista acquistato dal Lione e sbarcato nella Capitale ieri in serata, è atteso adesso a Trigoria per la firma del contratto. Firma che l'olandese Rick Karsdorp ha già messo nei giorni scorsi sapendo di doversi però operare. Così, anche il terzino si è presentato stamani alla clinica per sottoporsi a un intervento di chirurgia artroscopica al ginocchio destro. Non solo i nuovi acquisti della Roma hanno però movimentato la mattinata di Villa Stuart, visto che si sono presentati anche Adam Ounas, ventenne esterno di origini algerine che andrà a rinforzare il Napoli, e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero che, prima di entrare, ha rilasciato alcune dichiarazioni legate al mercato blucerchiato: "Muriel alla Lazio? Non è stato richiesto. Torreira alla Roma? Neanche lui è stato richiesto, e poi è incedibile. Adesso mi vado a curare, pregate per me...".