Verratti a Parigi ma sogna il Barcellona

ROMA, 3 LUG - Fine delle vacanze per Marco Verratti che oggi è atteso a Parigi in vista dell'inizio della preparazione estiva, domani, del Paris Saint-Germain: il centrocampista azzurro, riferisce il quotidiano spagnolo "Mundo Deportivo", avrebbe infatti rinunciato ai giorni di permesso supplementare che aveva ottenuto fino al prossimo venerdì. Verratti è da tempo fra i principali tormentoni di radiomercato, essendo indicato come desideroso di lasciare il Psg per trasferirsi al Barcellona. Intenzione cui non avrebbe affatto rinunciato e che, per questo, vorrebbe supportare evitando di compiere azioni irritanti per il club parigino. Come risulterebbe, appunto, quella di non presentarsi al raduno, dopo che i rapporti fra il 24enne italiano e la società hanno già registrato non poche tensioni. Chiarita la volontà del suo assistito, l'agente Donato Di Campli cercherà dunque di convincere il presidente Nasser Al Khelaifi a trattare con il Barcellona. Mentre il Bayern Monaco, nel frattempo, si sarebbe ritirato dalla corsa.